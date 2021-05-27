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Petrol müjdesi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Petrol müjdesi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik
27.05.2021 13:11
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Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Hep aynı. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece muhtıracılar değil onları teşvik eden onlarla kol kola yürüyen siyasi profilleri bugün de varlığını sürdürmektedir." dedi. Başkan Erdoğan, "Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak." şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın ardından kara alanlarında da sonuçlar aldık. Üzerine beton dökülen kuyularda petrol bulduk. Sadece 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük üretimimize 6800 varil katkı sağlayacak. Benzer müjdeler daha gelecek." dedi.


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