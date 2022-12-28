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Tarihi süreç 2017’de başladı! Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine karşı çıkanlara 1 trilyon dolarlık doğal gaz tokadı

Tarihi süreç 2017’de başladı! Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine karşı çıkanlara 1 trilyon dolarlık doğal gaz tokadı
28.12.2022 08:47 - Son Güncelleme: 28.12.2022 08:48

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Başkan Erdoğan talimatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başlayan "Yerli enerji bağımsız Türkiye" sloganıyla başlatılan enerji hamlesi meyvelerini vermeye başladı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarları Dilek Güngör ve Salih Tuna, çalışmalar başladığında Başkan Erdoğan ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara sert tepki gösterdi. "Vizyon, cesaret, kararlılık, başkaldırış olmasaydı, bu güne gelinir miydi?" diyen Dilek Güngör, "Fitili ateşleyen 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.Türkiye'nin bu gemileri envantere almak için cebinden çıkardığı para yaklaşık 1 milyar dolar... Bu rakam bugün herhalde bir gemi fiyatıdır... Velhasıl Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı keşfin değeri düşünüldüğünde Türkiye yerli filosuyla bire 100 kazanmış..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı’ndaki tesisleri görüntüledi.

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