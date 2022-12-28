Türkiye'nin 'milli enerji' hamlesine karşı çıkanlara 1 trilyon dolarlık doğal gaz tokadı: "Bir koyduk 100 kazanacağız"

Muhalefet inanmayarak eleştirdiği, maliyet hesabı yaptığı, yabancıların engellemek için kırk dereden su getirdiği bürokrasini 'ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız, yargılanırsınız' diye tehdit ettiği, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı alarak, durdurmaya çalıştığı "Enerjide tam bağımsız Türkiye" için başlatılan sondaj çalışmalarında keşifler peş peşe gelmeye devam ediyor.
İLK İŞARET 2017'DE GELMİŞTİ! DOĞAL GAZDAKİ BAŞARI BERAT ALBAYRAK'IN O SÖZLERİNDE GİZLİ | video izle
YERLİ ENERJİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Tüm bu karşı çıkışlara rağmen Başkan Erdoğan talimatları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle başlayan "Yerli enerji bağımsız Türkiye" sloganıyla çalışmarın sonucunda son olarak Karadeniz'de yeni bir keşfe daha imza atılırken bulunan doğal gaz miktarı 710 milyar metreküpe yükseldi.
BİR KOYDUK 100 KAZANCAĞIZ
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarları Dilek Güngör ve Salih Tuna, çalışmalar başladığında Başkan Erdoğan ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara sert tepki gösterdi. "Vizyon, cesaret, kararlılık, başkaldırış olmasaydı, bu güne gelinir miydi?" diyen Dilek Güngör, "Fitili ateşleyen 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.Türkiye'nin bu gemileri envantere almak için cebinden çıkardığı para yaklaşık 1 milyar dolar... Bu rakam bugün herhalde bir gemi fiyatıdır... Velhasıl Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı keşfin değeri düşünüldüğünde Türkiye yerli filosuyla bire 100 kazanmış..." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün yazısı:
Muhalefet inanmadı, eleştirdi, maliyet hesabı yaptı. Yabancılar engellemek için kırk dereden su getirdi. Bürokrasi 'Ülkeyi böyle saçma masraflara sokamazsınız, yargılanırsınız' diye tehdit etti. Avrupa Birliği yaptırım kararı alarak, durdurmaya çalıştı. Peki ya sonuç? Sonucu önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Türkiye Karadeniz'de Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi daha buldu.