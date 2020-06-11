Orman ve Su İşleri eski bakanı Eroğlu'ndan A Haber'de özel açıklamalar: Türkiye'nin enerjisi barajlarla yükseliyor

11.06.2020 18:25

Yerli elektrik üretimiyle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri eski bakanı Veysel Eroğlu, Ilısu ve Yusufeli barajlarının 7 yıl içerisinde kendilerini amorti edeceğini belirterek, "HES'lere karşı çıkanlar var; bu son derece yanlış. Barajlar olmadığı takdirde şu anda birçok şehre su veremeyiz" dedi.

A Haber'de Merve Tepe'nin konuğu Orman ve Su İşleri eski bakanı Veysel Eroğlu oldu.

Eroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:





TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ BARAJLARLA YÜKSELİYOR

Aslında bizim yaptığımız 585'e yükseltmek değil 585 ilave yaptık. 276 baraj devralmıştık 585 ilave ettik böylece baraj sayısı 861'e yükseldi.

Barajların bildiğiniz üzere çok fazla yararı var. Bir defa Türkiye'de iklim açısından bazı mevsimlerde yağış olmuyor. Yaz aylarında yağış olmadığı için kış aylarında yağan yağmuru biriktirme mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan barajların yapılması önemlidir. Dolayısıyla barajlar sadece enerji üretmekle kalmıyor; içme suyu teminni ve arkasından taşkınlardan koruma, sulama suyu teminni bir de temiz yenilenebilir enerji üretimi sağlıyor.

BARAJLARDAN EKONOMİYE DEV KATKI

Biz devraldığımızda hidroelektrikli santrallerde yılda 26 milyar kilowatt saatte elektrik enerjisi üretiliyordu. Ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 106 milyar kilowatt saat yılda enerji üretme imkanına kavuştuk.

Özellikle enerjinin yüzde 25 ile 30'unu barajlardan temin ediyoruz. Ekonomiye çok büyük bir katkı var. Barajlar sayesinde yılda 15 milyar dolar civarında enerji tasarrufumuz var.

Ayrıca barajların şöyle bir katkısı var; elektriği depolamak mümkün değil ancak elektriği özellikle barajlarda suyu biriktirmek suretiyle depolama imkanımız var. Çünkü bilhassa enerji ihtiyacının talebin çok olduğu saatlerde barajlardaki santralleri hemen devreye sokmak suretiyle vatandaşlarımıza sanayiye elektrik verebiliyoruz.

Şu an barajlardaki kurulu güç Türkiye'de birinci sırada. 30 bin 742 megawattla yüzde 33'ü kurulu gücün Türkiye'de HES'lerden karşılanıyor.

Dolayısıyla HES'lere karşı çıkanlar var; bu son derece yanlış. Barajlar olmadığı takdirde şu anda birçok şehre su veremeyiz.

YERLİ ENERJİ ÜRETİMİNDE BARAJLARIN PAYI ARTTI

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı Ilısu Barajı, yılda 4.2 milyon kilowatt saat bir enerji üretimi temin edilecek. 7 yılda kendisini amorti edecek. O bölgeye de hayat verecek.

Yusufeli Barajı da şu anda yükseliyor. Türkiye'nin en yüksek barajı olacak ve şu anda 275 metreyle dünyada 3'üncü. Bu da 7 yılda kendisini amorti edecek.