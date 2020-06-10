Altında beklenti yükseliş mi düşüş mü? Uzman isim canlı yayında yorumladı |Video

10.06.2020 12:01

Vatandaşlar arasında 'güvenilir bir liman' olarak tabir edilen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Altın ne durumda? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Yatırım için altın alınmalı mı? Bu dönemde ne yapmalı? Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler ise 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 10 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili açıklamalarda bulundu.