Okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara İzmir 2020 servis ücretleri ne kadar kaç TL?

25.08.2020 16:44

Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2020 servis ücretleri ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Ankara İzmir servis ücretleri merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlayacak olmasıyla birlikte hazırlık süreci de devam ediyor. Çocuklarını servise yazdırmak isteyen vatandaşlar okul servis ücretlerini araştırıyor. İşte, Ankara İzmir servis ücretleri ne kadar sorusunun cevabı!

Ankara İzmir okul servis ücretleri ne kadar? 2020 okul servis ücretleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Yeni eğitim döneminin Eylül ayı itibariyle başlayacak olmasıyla birlikte Ankara İzmir okul servis ücretleri hakkında araştırma yapılıyor. İşte, 2020 Ankara İzmir servis ücretleri ne kadar sorusunun yanıtı!

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020-2021 eğitim öğretim yılı için Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri netlik kazandı. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) tarafından alınan kararla okul servis ücretleri netlik kazandı.

Ankara'da 020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapıldı. Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.