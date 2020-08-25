Uzman isimden yatırımcılara uyarı: Borsa İstanbul'daki o hisseler büyük fırsat!

25.08.2020 17:40

Küresel ekonomi koronavirüsten olumsuz etkilenirken salgın döneminde rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul yatırımcıların yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, Borsa İstanbul’daki o hisselere işaret ederek, "Bankacılık endeksi orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabilir" dedi.

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Para'da Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinin seyri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"DEFTER DEĞERİ HAYAL BİLE EDİLEMEYECEK SEVİYEDE"

Banka hisselerinde şuandaki piyasa değeri defter değeri oranlarının bundan 4-5 yıl önce hayal bile edilemeyecek oranlar olduğunu vurgulayan Coşar, "1 seviyesinin aşağısındaki bankalara ucuz diyorduk. Ancak gelinen noktada çok daha ucuz seviyeleri gördü" dedi.

"BORSA İSTANBUL'DA BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR"

Borsa İstanbul'da sanayi endeksinin pandemiye rağmen daha önceki rekorlarını kırdığını belirterek, "Borsa İstanbul'un pandemi öncesi seviyesine gelmemesinin en büyük nedeni bankacılık endeksi" dedi.

"BANKA HİSSELERİNDE YÖNÜ PANDEMİ BELİRLİYOR"

Banka hisselerinin ucuz ve iskontolu olduğu için orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabileceğini vurgulayan Coşar, "Ancak genel konjoktür daha çok bankacılıktan yana değil. Daha çok sanayi tarafı olumlu. Ne zaman pandemi biter. Ülkeler üzerindeki baskı azalır. Makro verileri dengelenir. O zaman bankacılık ve sanayi endeksi arasındaki makasın kapanması ve bankacılık endeksinin daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz" dedi.