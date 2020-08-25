Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Türk müteahhitlik firmalarından büyük başarı

25.08.2020 12:06

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı." dedi.

Bakan Pekcan, "ENR 250 listesinde Türkiye olarak, müteahhitlik firma sayısı itibarıyla 2'nci, gelirler itibarıyla 7'nci sırada yer almaktayız." ifadelerini kullandı.