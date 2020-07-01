Nasıl emekli olurum? 10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Ekonomi Uzmanı Faruk Erdem anlattı

01.07.2020 11:13

Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte ekonomi uzmanının konuyla ilgili açıklamaları...