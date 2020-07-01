Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: Hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR' envantere girmeye hazır!

01.07.2020 12:08

Son dakika haberi... Türkiye, savunma sanayiinde devrim gibi adımlar atmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.