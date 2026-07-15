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15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir belgeseli

15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir belgeseli

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak darbenin seyrini değiştiren kahraman koruma astsubayı Ömer Halisdemir, o gece vatanın kaderini çizdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı tarihi "vur" emriyle tereddütsüz şehadete yürüyen Halisdemir’in, tarihin akışını değiştiren o son telefon görüşmesi ve destansı hikayesi haberimizde.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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