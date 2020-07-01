3.5 milyon çalışana devlet desteği (Kısa Çalışma Ödeneği - Nakit Desteği - İşen çıkarma yasağı)

01.07.2020 11:12

3.5 milyonun üzerinde işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile işten çıkartma yasağını 1 ay uzatan Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A haber canlı yayınında 3.5 milyon çalışana yapılacak olan devlet desteğini anlattı. İşte ayrıntılar...