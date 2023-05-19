TCMB'den bankalara yeni 'Nakit Avans ve Kredi'' talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.





BANKALAR BU KREDİYİ VERECEKSE İHTİYAÇ İÇİN VERİLMELİ

A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Bu kredi, kredi kartı meselesinde nakit çekimi yapıp bununla işte dolar, altın almak gibi konular vardı. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süredir bu tedbirleri alıyor. Bankalar bu krediyi verecekse ihtiyaç için verilmeli."

"Araba alacaksan araba almalısın ev alacaksan ev almalısın. Ticari kredi çekiyorsun, yatırım yapacaksan yatırım yapmalısın üretim yapıyorsan üretim yapmalısın. Bizde bir alışkanlık vardı, o alışkanlık ortadan kaldırılınca birilerinin ciyaklaması başladı." dedi.

2. tur öncesi yurt dışı kaynaklı bir operasyon başladığına dikkat çeken Erdem, "Şu 10 günde işte insanların kafasını karıştıralım, işte kredi verilmiyor, bankalar durdu ticari krediler durdu, ekonomide kaos falan diye, şöyle bir sosyal medyaya bakarsan. Bazı bankalar da bu işin içine girdi.

Müşterilere mesajlar göndermeye başladılar krediler durdurulmuştur diye ki bunların içinde yabancı sermayeli bankalar da var Türk sermayeli bankalar da var. TCMB o hamleye karşı bir hamle daha yapıp daha önce verdiğ o talimatı kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.