MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ! Başkan Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin TL dedi herkes araştırmaya başladı |Video

700 bin kamu işçisinin ardından 6 milyon memur ve memur emeklisine müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselteceklerini, artıştan memur emeklilerinin de yararlanacağını açıkladı.

İŞÇİLER İLE BAŞLADI

Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan, yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin hem en düşük ücretini yükselttiklerini hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardıklarını belirtti.

SIRA MEMUR VE EMEKLİLERDE

Memurlara da Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.

Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 7 bin 500 liranın üzerinde ücret alan emeklilere de ek iyileştirme için çalışma yapıldığını açıkladı.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en düşük memur maaşı aile yardımı hariç 10 bin 600 lira seviyesinde bulunuyor. Lise mezunu, bekar bir hizmetli bu maaşı alıyor. 10 bin 600 liralık ödeme eş ve çocuk durumuna göre daha da artıyor. Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir memur en az 11 bin 848 lira ödeme alıyor.

En düşük memur maaşının 10 bin 600 liradan 22 bin liraya çıkarılmasıyla yüzde 107.5'lik bir artış ortaya çıkacak. En düşük kamu işçisiyle artış eşitlenmiş olacak. Kamu işçilerinde de taban aylıkta yüzde 107 seviyesinde bir artış ortaya çıkmıştı.

KIDEM TAVANINA DA YANSIYACAK

Memur emeklilerinde de halen en düşük maaş 7 bin 901 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşın da aynı artışın yansıtılmasıyla 16 bin 395 lira seviyesine ulaşacağı belirtiliyor. Memur maaşlarındaki artış halen 19 bin 982 lira olan kıdem tazminatı tavanı ve sosyal yardım ödemelerine de yansıyacak. Artışın detayları yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek. Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri zamlı aylıklarını almış olacak.

BİR ARTIŞ DA EK GÖSTERGEDEN

Başkan Erdoğan ayrıca 1'inci dereceye gelen tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacaklarını söyledi. Bu düzenlemenin kapsamına girecek memurların emekli aylıkları 2 bin 435 lira yükselecek.

Düzenleme emekli ikramiyelerine de yansıyacak. Bu imkandan yararlanacak bir memurun emekli ikramiyesi 30 yıl hizmetle emekli olmuşsa toplam 84 bin lira artacak. 35 yıl hizmetle emekli olan memurun ikramiyesindeki artış 98 bin lira seviyesine ulaşacak.

SSK'LILAR NE ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ek iyileştirme söz konusu olacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zam da söz konusu olacak. Bu zam, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı olarak uygulanacak.Artışın seyyanen olması beklenirken, ayrıca tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam ve refah payı yansıtılacak. Hem refah payı hem de kademeli ek zam için de yasal düzenleme yapılacak.