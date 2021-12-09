Haberler Ekonomi Videoları MTV 2022 FİYATLARI! Hangi araç için ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL?

MTV 2022 FİYATLARI! Hangi araç için ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL?

MTV 2022 FİYATLARI! Hangi araç için ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL?
09.12.2021 18:00 - Son Güncelleme: 09.12.2021 18:01

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MTV 2022 FİYATLARI! Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verildi. Bu gelişmelerin ardından kim ne kadar MTV ödeyeceğini araştırmaya başlandı. Peki, 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

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