Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL? Yeni MTV oranları 2022!

BAŞKAN ERDOĞAN, İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

MTV oranlarının 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan %36.20 esas alınarak belirlenmesi gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı bu oranda indirim yetkisini kullanarak 2022 yılı için MTV tutarlarının hesaplanmasına esas yeniden değerleme oranını %25 olarak belirledi.