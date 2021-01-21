Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak?

Son dakika haberine göre Merkez Bankası faiz kararını verdi. Banka politika faizini %17'de sabit tuttu. Merkez Bankası daha önceki toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti. Peki piyasalar bu kararı nasıl okuyacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Peki piyasalar bu kararı nasıl okuyacak? Piyasalara nasıl yansıyacak? Dolar ne kadar oldu? Altın ne kadar? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber'de değerlendirdi.

Paksoy, "Zaten önemli ölçüde fiyatların içinde ama dolar / TL'de bakıyorum ok sınırlı minimal bir hareket o da 7.39'dan 7.41'e. Piyasa refleksi borsa tarafında zaten bugün yeni bir rekor kırdık beklentileri koruyacaktır. 2021 tamamı için Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal net bir program ortaya koydu yani şeffaf açık bir program ortaya koydu." dedi.

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı! Faiz yüzde 17'de sabit tutuldu