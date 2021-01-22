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Emeklilere güzel haber geldi: Ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek

Emeklilere güzel haber geldi: Ocak 2021 zam farkları bugün ödenecek
22.01.2021 11:21
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Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.


Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini belirtti.

Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

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