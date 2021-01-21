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Faiz kararı öncesi borsada son durum! 21 Ocak Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Faiz kararı öncesi borsada son durum! 21 Ocak Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?
21.01.2021 10:38
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Haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul yükselişe geçti. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, 21 Ocak Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa düştü mü, yükseldi mi? Merkez Bankası'nın faiz kararı Borsa İstanbul'u nasıl etkileyecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...


Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.55 artışla 1,578.03 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.38 artıdaydı.
Piyasaların Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler bu düzeylerde hareket ediyor.
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