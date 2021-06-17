Piyasaların gözü bugün açıklanan Merkez Bankası’nın faiz kararındaydı. Saat 14.00’de Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada “"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir” denildi. Peki Merkez Bankası’nın bu kararı ne anlama geliyor? Faiz kararı sonrası neler olacak? Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirician Merkez Bankası’nın faiz kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte detaylar…

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirician'ın açıklamaları:

Normal şartlar altında ağustos ya da eylül aylarını görmek ve beklemek gerekiyor. Küresel tedarik zincirindeki sıkıntılar hala daha devam ediyor.

ÜFE ve TÜFE arasındaki makas hala daha açık durumda. Turizm sezonu yeni başlamış durumda ve buradan gelecek gelirleri henüz bilmiyoruz.

Cari açık düşme meyili göstermeye başladı ama yaz aylarının etkilerini görmüş durumda değiliz. Aşılama sürecindeki hareketlilik ekonomide tahminimizden daha fazla büyümeyi doğurabilir.

Ekonomi beklediğimizden çok daha hızlı canlanabilir. Bu Türkiye'nin büyümesi ve 85 milyona aş ve istihdam yaratmak adına güzel göstergeler ama enflasyonu da hızlı tetikleyebilir. Merkez Bankası bunları da dikkate alarak bu yüzden bir bekle-gör yaptı. Bence bu doğru bir karar.

Merkez Bankası'nın kararı FED ve Avrupa Merkez Bankası kararlarıyla da uyumlu. Ama ben ekonominin çok hızlı canlanacağını düşünüyorum. Bu faizleri beklenenden de önce düşürmemizi sağlayabilir.

Merkez bankalarının döviz rezervlerinin belli göstergeler ve kabuller vardır. 3 aylık dış borcu ödeyecek kadar olması gibi göstergeler vardır. Bütün bunlar Merkez Bankası'nın brüt rezervler üzerinden dikkate alınarak yapılır.

Şu anda Merkez Bankası'nın rezervleri bütün bunları karşılayacak durumda. Kur üzerinde algılsal baskının dışında rakamsal baskı aslında çok fazla yok. Batık Yunanistan'nın CDS primleri ülke risk primleri ya da kredi notları bizden daha iyi görünüyor kağıt üzerinde.

Bu tezatlığı bence bizim finans ve iletişim ofisimizin yabancı yatırıcılara ve Türkiye'deki yabancı şirketlere çok iyi anlatması lazım. Türkiye'nin hak ettiği kur değeri ve risk değeri buralar değil"