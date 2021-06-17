Merkez Bankası faiz kararı son dakika! MB kararı açıkladı: Yüzde 19'da sabit tutuldu! Faiz kararı piyasayı nasıl etkiler?

Piyasalar tarafından merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi. Peki, Faiz kararı piyasayı nasıl etkiler? Ekonomist isim DOç. DR. Cüneyt Dirician A Haber canlı yayınında faiz kararını değerlendirdi...