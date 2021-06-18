Bakan Elvan'dan flaş enflasyonla mücadele mesajı

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, döviz kuruna yönelik "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak" mesajı verdi. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızı tam ortasında yer alıyor. Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir başarı hikayesi yazacağız." dedi. Elvan, "Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa iş dünyası ile buluşma programında konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olacağız. Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.

Enflasyon nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yüksek enflasyonda, sanayici önünü göremez, uzun vadede yatırım yapmaya cesaret edemez.

Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızı tam ortasında yer alıyor. Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir başarı hikayesi yazacağız.

Bunu sizinle yapacağız. Sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var.

9,5 milyon vatandaşa 55 milyar TL'lik destek verildi. Tüm politikaların merkezinde enflasyon ile mücadele var.

Salgının bıraktığı hasarı atlatmak zaman alacak. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için adımlar attık.

Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimizi için daha cazip kılacağız.