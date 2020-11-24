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Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayide kapasite kullanım 0.4 puan yükseldi
24.11.2020 17:56
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Son dakika haberi... İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım'da aylık bazda 0.4 puan artarak yüzde 75.8 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.4 puan artarak yüzde 75.3 düzeyine yükseldi.


Bu dönemde,
- tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.1'den 0.5 puan artışla yüzde 72.6 düzeyine,



- dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.5 puan düşüşle yüzde 74.1 düzeyine,
- dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.8'den, 0.5 puan artışla yüzde 72.3 düzeyine,




- ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.9'dan 0.7 puan artışla yüzde 77.6 düzeyine,




- yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.1'den 1.0 puan artışla yüzde yüzde 74.1 düzeyine yükseldi.

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