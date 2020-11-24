Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile spor oldu.

Dün gün içinde 1.336,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.314,25 puandan tamamladı.