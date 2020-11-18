Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığı ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Elvan, gelişmekte olan ülkelerin bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 10.4 seviyesine, borç stokunun milli gelire oranının ise yüzde 61.4 düzeyine yükselmesinin beklendiğini belirterek, "Ülkemizde ise aynı dönemde bütçe açığı ve borç stokunun milli gelire oranının sırasıyla yüzde 4.9 ve 41.1 ile gelişmekte olan ülke ortalamasının oldukça altında kalması beklenmektedir" dedi.

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'POZİTİF AYRIŞTIK'

Bu yıl salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ve buna bağlı olarak üretim faaliyetlerinin yavaşlamasının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini ifade eden Elvan, Türkiye'nin bu dönemde AB ve OECD ortalamasından daha iyi performans sergilediğine dikkati çekti. Lütfi Elvan, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kısmi, Haziran ayından itibaren ise kapsamlı bir normalleşme sürecine geçilmesinin ekonomik aktiviteyi desteklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sanayi üretimi, güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı gibi öncü veriler, ikinci çeyrekteki daralmanın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz. Böylece, büyümenin bu yıl yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz."