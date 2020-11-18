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    • Ekonomi
    • 18.11.2020 Gazete
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    Hazine ve Maliye Bakanı : 2020’de pozitif büyüme bekliyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı 2020 yılı büyümesinin yüzde 0.3 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

    2020’de pozitif büyüme

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Elvan, gelişmekte olan ülkelerin bütçe açığının oranının yüzde 10.4 seviyesine, stokunun milli gelire oranının ise yüzde 61.4 düzeyine yükselmesinin beklendiğini belirterek, "Ülkemizde ise aynı dönemde bütçe açığı ve borç stokunun milli gelire oranının sırasıyla yüzde 4.9 ve 41.1 ile gelişmekte olan ülke ortalamasının oldukça altında kalması beklenmektedir" dedi.

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    'POZİTİF AYRIŞTIK'
    Bu yıl salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ve buna bağlı olarak üretim faaliyetlerinin yavaşlamasının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini ifade eden Elvan, 'nin bu dönemde ve OECD ortalamasından daha iyi performans sergilediğine dikkati çekti. , Mayıs ayının sından itibaren kısmi, Haziran ayından itibaren ise kapsamlı bir normalleşme sürecine geçilmesinin ekonomik aktiviteyi desteklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Sanayi üretimi, güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı gibi öncü veriler, ikinci çeyrekteki daralmanın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz. Böylece, büyümenin bu yıl yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2020’de pozitif büyüme bekliyoruz