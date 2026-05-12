Altın ve dövizde oklar nereyi gösteriyor?

Faruk Erdem, piyasalardaki beklentiyi analiz ederken "ons" altındaki hareketlerin gram altına doğrudan yansıdığına dikkat çekti. "Altın hiçbir zaman yatırımcısını uzun vadede üzmedi" diyen Erdem, özellikle 2026 yılı hedefleri doğrultusunda altının ons fiyatındaki yukarı yönlü baskının devam edeceğini öngörüyor. Döviz tarafında ise Merkez Bankası'nın kararlı duruşuyla "okların" daha stabil bir yatay seyir izlediğini, ancak küresel enflasyon verilerinin her an tabloyu değiştirebileceğini hatırlatıyor.