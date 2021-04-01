Faizsiz konut ve taşıtta yeni dönem! Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı! BDDK soruları yanıtladı...

Faizsiz konut ve otomobil edindiren şirketlere düzenleme getiren yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin gündeme gelen soruları yanıtladı. Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı...