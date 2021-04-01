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Faizsiz konut ve taşıtta yeni dönem! Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı! BDDK soruları yanıtladı...

Faizsiz konut ve taşıtta yeni dönem! Faizsiz konutta 14 günde cayma hakkı! BDDK soruları yanıtladı...
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Faizsiz konut ve otomobil edindiren şirketlere düzenleme getiren yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) tasarruf finansman şirketlerine ilişkin gündeme gelen soruları yanıtladı. Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı...


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Buna göre;

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Tüm gerçek ve tüzel kişiler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut, çatılı işyeri veya taşıt alımlarını finanse etmek üzere tasarruf finansman şirketlerinden hizmet alabilecek. Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi, konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı aşamayacak.

Müşteriler, tasarruf finansman sözleşmesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayabilecek.

Müşterinin sözleşme kapsamındaki tasarruf ödemelerini yerine getirmemesi durumunda ise şirket müşterinin finansman ödemesini öteleyebilecek veya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek.
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