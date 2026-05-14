Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26 olarak güncellendiğini duyurdu.

Güncel Enflasyon Tahminleri ve Ara Hedefler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu (Enflasyon Raporu 2026-II) paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, bankanın enflasyon ara hedefleri yeniden revize edildi. Karahan, 2026 yılı ara hedefinin yüzde 24'e, 2027 yılı ara hedefinin yüzde 15'e ve 2028 yılı ara hedefinin ise yüzde 9 seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Yıllara Göre Enflasyon Öngörüleri

Raporun detaylarını aktaran Karahan, mevcut ekonomik görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmesinin tahmin edildiğini ifade etti. 2027 yıl sonu tahmini yüzde 15 olarak açıklanırken, 2028 yılı için ise yüzde 9'luk bir beklenti paylaşıldı.

Orta Vadeli Hedef ve İstikrar Mesajı

Ekonomik yol haritasına dair açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı, enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9'a gerilemesinin ardından stratejik bir sürece girileceğini vurguladı. Karahan, bu aşamadan sonra orta vadede temel enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Ekonomi

