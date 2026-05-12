Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve çalışan için ödeme hesabı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bayramda çalışacak asgari ücretli ise 4,5 günlük tatil boyunca tam maaşına ek olarak 5 bin 505 TL mesai ücreti alabilecek.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve mayıs ayı aylıkları, belirlenen takvime göre 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

Ödemeler, emeklilerin bağlı olduğu sigorta koluna ve tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak.

SSK EMEKLİLERİ ÖDEMELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre ödenecek.

Tahsis numarasının son hanesi 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan SSK emeklilerinin ödemeleri mevcut ödeme günlerinde yapılacak.

Tahsis numarasının son hanesi 23 ve 24 olan SSK emeklileri ödemelerini 21 Mayıs'ta, 25 ve 26 olanlar ise 22 Mayıs'ta alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME GÜNÜ BELLİ OLDU

4B Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarasının son hanesi 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 21 Mayıs'ta, 27 ve 28 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs'ta yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYESİ HANGİ GÜN YATACAK?

4C Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs'ta hesaplara aktarılacak.

Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin bayram öncesi ödeme takvimi netleşmiş oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesi emeklilere 4 bin TL olarak ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine ise ödeme hisse oranına göre yapılacak. Buna göre yüzde 75 hisse sahibi 3 bin TL, yüzde 50 hisse sahibi 2 bin TL, yüzde 25 hisse sahibi ise 1.000 TL ikramiye alacak.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Milyonlarca çalışan ise 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde çalışması halinde alacağı mesai ücretini merak ediyor.

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi denir. Bayram mesaisi, çalışanın günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Çalışanın aylık brüt maaşı 30'a bölünür ve günlük brüt ücret bulunur. Bayramda çalışan personele, normal günlük ücretine ek olarak bir günlük ücret daha ödenir. Böylece çalışan, bayramda görev yaptığı her gün için toplamda iki yevmiye almış olur.

ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM MESAİSİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor.

Bu tutar 30 güne bölündüğünde asgari ücretlinin bir günlük brüt ücreti 1.101 TL olarak hesaplanıyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretliye, normal yevmiyesine ek olarak 1.101 TL bayram mesaisi ödeniyor.

Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte 4,5 gün olarak hesaplandığında, bayram boyunca çalışan asgari ücretli personele tam maaşına ek olarak 5 bin 505 TL ödeme yapılacak.

HAFTA SONUNA DENK GELEN BAYRAM MESAİSİ NASIL ÖDENİR?

Bayramda çalışanlar normal mesai günlerinden farklı olarak iki yevmiye ücreti alır. Ancak bayram gününün hafta sonuna denk gelmesi halinde ödeme daha yüksek hesaplanır.

Hafta sonuna denk gelen bayram mesaisinde ücret yüzde 50 artırımlı ödenir. Bu durumda çalışan, ilgili gün için 2,5 yevmiye üzerinden ödeme alır.

Bu Kurban Bayramı'nda son gün cumartesiye denk geldiği için asgari ücretli çalışan, cumartesi günü için ek ödemesini yüzde 50 zamlı şekilde 1.651 TL olarak alacak.

BAYRAMDA 1 SAAT ÇALIŞAN TAM GÜNLÜK ÜCRET ALIR MI?

Bayram tatilinde kısa süreli çalışma da tam günlük ücret hakkı doğurur.

İşveren, çalışanını bayramda yalnızca 1 saat dahi çalıştırsa, işçi tatil hakkını kullanamamış sayılır. Bu nedenle çalışan, o gün için tam günlük bayram mesaisi ücretine hak kazanır.

BAYRAM MESAİSİ YERİNE İZİN KULLANDIRILABİLİR Mİ?

Bayramda çalışan işçi, isterse mesai ücretini alabilir, isterse işverenle anlaşarak daha sonra izin kullanabilir.

Bu durumda çalışan bayram mesaisi ücreti almaz, ancak maaşı tam olarak ödenir. İzin uygulaması işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILABİLİR Mİ?

Özel sektör çalışanları, hafta içine denk gelen bayram tatilini izin kullanarak kamuda olduğu gibi 9 güne çıkarabilir.

Şirketler çalışanlarına idari izin verebilir ya da yıllık izin kullandırabilir. İdari izin verilmesi halinde bu süre yıllık izin hakkından düşülemez ve çalışanın maaşından kesinti yapılamaz.

İdari izin kullanamayan çalışanlar ise 1,5 günlük yıllık izin alarak bayram tatilini 9 güne tamamlayabilir. Her iki durumda da çalışan maaşını tam alır.