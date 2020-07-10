Memura farklı maaş! Memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

10.07.2020 11:13

Enflasyon farkıyla Temmuz zamları yüzde 5.75’e çıkan memurlar, haftaya yeni maaşlarını cebine koyacak. Sözleşmelilere de yüzde 5.75 zam yapılırken; 14 günlük fark tutarları da ödenecek

Memurların, sözleşmelilerin Temmuz zammı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e ulaşırken, zamlı ödemeler haftaya yapılıyor.





Memur maaş katsayısı yüzde 5.75 artırılırken, buna bağlı olarak hem aylıklar hem de aile yardımı gibi nakdi yardımlar yükseldi.





Ayın 15'inde maaşlarla birlikte 1 Temmuz-14 Temmuz arasındaki 14 günlük fark tutarları da ödenecek.





Aylık katsayısı 0,154461, taban aylık katsayısı 2,417699, yan ödeme katsayısı 0,048985 olarak belirlendi.





Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri de 2020'nin ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.75 oranında yükseldi. Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların brüt sözleşme ücretleri de aynı oranda yükseldi.





399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8 bin 454 liraya yükseldi.





6/6/1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yer alan ücret tavanı 7 bin 536 liraya çıktı.





Ortalama ücret toplamı üst sınırı da 15 bin 384 liraya yükseltildi.