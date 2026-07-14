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Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak'ta otomobille tır çarpıştı: Yaşlı çift hayatını kaybetti

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Ilıksu mevkisinde meydana gelen kazada, tırın çarpmasıyla istinat duvarına vurup su kanalına düşen otomobilde sıkışan Yahya ve Aysel Ergin çifti tedavi altına alındıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Çarpışmanın Şiddetiyle Metrelerce Sürüklendi

81 yaşındaki Yahya Ergin idaresindeki otomobil ana yola çıkış yapmak istediği sırada, 22 yaşındaki Numan A. yönetimindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre boyunca sürüklenen otomobil, önce yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, ardından su kanalına düşerek durabildi.

Sıkıştıkları Araçtan İtfaiye Çıkardı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle adeta demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Yahya Ergin ve eşi Aysel Ergin, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışan yoğun müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ağır yaralı yaşlı çift, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı Çift Kurtarılamadı, Sürücü Gözaltında

Hastanede tedavi altına alınan Yahya ve Aysel Ergin çifti, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü Numan A. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından feci kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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