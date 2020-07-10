Türkiye’nin gururu Fatih Sondaj Gemisi enerjide yeni bir çağ açacak

10.07.2020 11:16

Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Karadeniz’de Ereğli açıklarında sondaja başlayacak. Sekiz katlı 6'ncı nesil teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinden biri. 12 bin metre derinlikte arama yapabiliyor. 200'den fazla personelin çalıştığı gemide lokantadan, yemekhaneye, hastaneden sinemaya her türlü yaşam alanı var.