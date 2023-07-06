Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara verdiği müjde için düğmeye basıldı.

Memurların Temmuz zammı yüzde 17.55 çıkarken, bu orana torba yasa teklifi ile 8 bin 77 lira seyyanen artış ilave edileceği açıklandı.

Böylece memurlara yüzde 86'ya varan zam ortaya çıktı.

En düşük maaş 22 bin, ortalama maaş da 25 bin lirayı aştı. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve memur emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ve Meclis'e sunulan torba yasa teklifinin detaylarının açıklanmasıyla netleşti.

SEYYANEN YAPILDI

TÜİK verilerine göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.55 çıktı.

Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük memur maaşını 22 bin lira yapacak refah payının detayları açıklandı. TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifi ile ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz" diye konuştu.

BU YILKİ ARTIŞ % 142

En düşük memur maaşının 2022 sonu itibariyle 9 bin 105 lira iken, Ocak'ta 11 bin 848 liraya yükseltildiğine dikkat çeken Güler, "En düşük memur maaşı Temmuz itibariyle 22 bin 17 lira olacak. Bu da yüzde 86'lık oran. 2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız" dedi.





ORTALAMADA % 74

Güler, ortalama memur maaş artışları ile ilgili de bilgi verdi: "Ortalama memur maaşı Aralık 2022'de 10 bin 932 lira iken, Ocak'ta 14 bin 417 lira, şimdi ise 25 bin 15 lira oldu. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmekte. Bu maaşta 2023 yılı kümülatif artışı ise toplamda yüzde 129 gibi bir orana ulaştı."





NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak.





EN DÜŞÜK MAAŞTA 10 BİN 169 TL ARTIŞ

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:

Mevcut maaş: 11.848 TL

Temmuz zammı: % 17.55 + 8.077 TL = Yüzde 85.83

Zam tutarı: 10.169 TL

Yeni maaş: 22.017 TL

YENİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA: Memur yeni maaşları nasıl hesaplanır?