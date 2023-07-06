SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu! Ne zaman ödenecek? Mevcut ve zamlı maaşını tıkla öğren

Ocak ayında maaşları refah payıyla birlikte yüzde 30 artırılan, Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle de en az 7 bin 500 lira almaya başlayan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı belli oldu. İlk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Haziran ayı enflasyonunu da yüzde 3.92 çıktı. Böylece ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.

NASIL YANSITILACAK?

Bu zam emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Yüzde 19.77'lik artışın yansıtılmasının ardından 7 bin 500 liranın altında kalan aylıklar 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödenmeye devam edilecek. Eğer zamlı maaş 7 bin 500 lirayı aşıyorsa, emeklinin hesabına kök aylık yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin refah payı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların ardından netleşecek.Çalışmalar sonunda 10-15 puanlık bir refah payı eklenmesi veya taban maaşlarda bir artış yapılması da bekleniyor. Eğer böyle bir değişiklik olursa düzenleme Cuma günü Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek torba yasaya eklenebilecek. Yeni düzenlemenin cuma gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler zamlı maaşlarını bu ayın 17'sinden itibaren alacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını cebine koyacak.

EYT'LİLER ALACAK MI?

Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Emeklilik başvurusunu yapmış ya da aylığı bağlanmış EYT'lilere bu ay yapılacak artış direkt olarak yansıyacak. Bu aydan itibaren yıl sonuna kadar başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken, yapılan bu artışlar dikkate alınacak.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN YENİ TAVAN

Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı yeni maaşlarıyla birlikte yükselirken, tavanda da artış oluyor. Memur maaş katsayısında yaşanacak artış kıdem tazminatı tavanına yansıyacak. Memura yapılan 17.55'lik zam oranı baz alındığında kıdem tazminatında yeni tavanın 23 bin 489 lira olarak hesaplanması bekleniyor.İlerleyen günlerde açıklanacak genelge ile Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti netleşmiş olacak.

GELİRLER ARTIYOR

Temmuz ayı milyonlar için kazanç ayı oldu. Dün belli olan zam oranları memurların ve emeklilerin bu ay ödenecek maaşlarına yansıyacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım aylığı gibi pek çok sosyal destek ödemesine de memur maaş katsayısında yaşanacak artış yansıtılacak.

Asgari ücretliler de Temmuz aylıklarını 11 bin 402 lira olarak alırken, bu tutardaki artış da işsizlik maaşından annelere yapılan ödemelere, rapor paralarına kadar pek çok ödemeyi yükseltecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ (TL)