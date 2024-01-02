Memur zamları ne zaman belli olacak? 2024 Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon oranı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni maaşlar ve sosyal yardımların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Memurlardan emeklilere, dul-yetimlere, engellilere, 65 yaş aylığı alanlardan evde bakım desteği alana kadar birçok kalemde beklenen değişiklikler, enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı yeni zamlı maaşların belli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve böylece memur ve memur emeklisi maaşları da netleşecek.