Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor.

Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye dair Memur-Sen'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğu talepler de netleşti.

Konfederasyon ilk olarak ek göstergesi olmayanlara gösterge verilmesini ve mevcut tazminat yansıtma oranları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi.

Memur-Sen, tüm çalışanların gösterge artışından faydalanabilmesi için tazminat yansıtma oranlarında yeni ek gösterge kademeleri belirledi.

Konfederasyon, mevcut 2200- 3600 ile 3600-4800 ek göstergeler arasında oluşturulacak bu kademelerle, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin adil şekilde sonuçlanmasını talep ediyor.

"HER KADEMEDEKİ MEMURUN FAYDALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle 3600 ek gösterge başta olmak üzere diğer ek göstergelerin düzenlenmesi yönünde mutabakat sağlandığını anımsattı.

Bu kapsamda polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergelerinin de düzenleneceğini belirten Tonbul, şu bilgileri verdi:

"Memur-Sen olarak her kademedeki memurun ek gösterge düzenlemesinden bir şekilde faydalanması yönünde çalışma yaptık. Öncelikle ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesini istediğimiz gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesini talep ettik ve bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturduk.

Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini talep ettik. Tekliflerimizi, mali yönden bozuk olan hiyerarşik yapının düzeltilmesi yönünde oluşturarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduk. Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak bu çalışmamızın dikkate alınmasını istiyoruz. Bunların yanında, ek göstergesi 4800 ve üzerinde olanlara yönelik kamu işverenin getireceği tekliflere de açığız."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, 'düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?'. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600'e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600'e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.

Gelelim, ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine. 3600 ek gösterge düzenlemesi yapıldığında sadece mevcut çalışanların değil emeklilerin de maaşları artacak. Bir şey daha artacak, o da görevdeki memurların ikramiyeleri. Ancak düzenleme emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Yani, önceden emekli olmuş ve ikramiyesini almış memur, yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşını yukarı doğru etkileyecek.

3600 EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYECEK

Mart 2022'de öğretmen olarak emekli oldum. 3600 ek gösterge yasası çıkınca emekli ikramiyesi ile emekli maaşı artışından faydalanacak mıyım?

3600 ek gösterge sizin gibi emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek. Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme yapıldığında ikramiye farkı almayacak ama emekli maaşlarını artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak.

KAZANÇLAR ARTACAK

ikramiyesini etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken, personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor.

POLİS-EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek.

Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken; şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı'nda da artışa gidilecek.

BİN 250 TL ZAM

Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık bin 250 lira, ikramiyesi de 40 bin liranın üzerinde artacak.