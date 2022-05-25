1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! 3600 Ek Gösterge'de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! %25 artış! 600-800 puan...

3600 ek gösterge çalışmalarında sona geliniyor. Ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Sosyal maliyeti azaltacak, memnuniyeti ve iş barışını artıracak! Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanında diğer meslek gruplarının ek göstergeleri de düzenlenecek. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerine ek gösterge verilmesinin istenildiği gibi mevcut durumdaki 2200 ile 3600 ek gösterge kademesinin yeniden düzenlenerek 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi talep edildi. Bu kademlere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları da oluşturuldu. Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. İşte detaylar...

Memur maaşlarına, emekli aylık ve ikramiyelerine zam yolda! 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Son dakika yeni rakamlar ortaya çıktı.

43 BİN 500 TL'LİK ARTIŞ OLACAK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.

HİZMET SINIFLARI DA YER ALACAK

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu ek göstergeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlayacaklarını açıkladı. Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

YÜZDE 50'SİNİN GÖSTERGESİ YOK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek gösterge konusunda Bakanlıkla paylaştıkları çalışmayı, gelinen son noktayı değerlendirdi. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin ek göstergelerinin yılbaşı itibariyle 3600 ek göstergenin verildiğini anımsatan Tombul, "Polisler, hemşireler, din görevlilerine yönelik ek gösterge düzenlemesi yapılacak. Ek gösterge 'derece, kadro ve sınıf' olmak üzere üç ayak üzerine oturuyor. Din görevlisi, sağlıkçılardan dört yıllık yüksekokulu mezunu olan (örneğin ilahiyat mezunu olan) 3000 ek gösterge alıyor. Hemşirelikte de bu var. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Emeklileri okutamazsınız. Bugün 2200 ek gösterge 3000 arasında fark çok büyük değildi. Bunlardan biri 2200 biri 3600 olursa büyük fark oluşur. Bugün hiç gösterge almayan yardımcı hizmetler var. Düşük göstergeliler, hiç göstergesi olmayanlar emeklilerin yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunların emekli aylıklarının düzeltilmesi için ek gösterge verilmeli. Düşük göstergelilerin yansıtma oranını bir nebze artırmak gerekiyor" dedi.

YANSITMA ORANI PÜF NOKTASI

Yansıtma oranının ek göstergede püf noktası olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Tombul, "Sorunun çözümü için 2000-3000 ek gösterge, 3000-3600 ek gösterge arasında yansıtma oranı koyulması gerekiyor. Kadro, hiyerarşik yapıda fark olsun, 3600 ek gösterge alan mühendis, daire başkanlarına hak kaybı olmasın. Bunların ek gösterge, yansıtma oranlarında artıralım. Gruplar arasında hiyerarşi olsun fahiş ücret artışı olmasın.Bu çalışmamızı Memur-Sen olarak Bakanlığa sunduk. Mevcutta 2200 ile 3600'a kadar ek göstergeler yüzde 85'i emekli maaşına yansıtılıyor. 3600 ek göstergeyi aldığında birinci dereceye yüzde 145'e çıkacak ücreti. Maaşta 90 lira artış olur.

MAAŞTAKİ ARTIŞ 1450 TL'Yİ BULACAK

Devlet memurunun emekli aylığındaki artış brüt 1450 lirayı bulur. Ben 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve ikramiyesi değişmeyenlerle ilgili tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Herkesi memnun etme yolu hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir" değerlendirmesini yaptı.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hem hükümet hem de 11 hizmet sendikası ek göstergeye ilişkin farklı çalışmalar yaptı. Yeni sistemle görevin önemi, sorumluluk düzeyi, kadro unvanı dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşım ortaya konulacak. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 500-800 puan artış sağlanacak.

Genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları gibi çeşitli unvanlar üst gruplara yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesinin emekliliğe yansıtma oranları netleştirilecek.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Ek gösterge artışı maaşlara kıdem ve dereceye göre farklı olarak yansıyacak. Ek g3östergesi 2200 olan bir memuren göstergesinin 3600'e çıkmasıyla maaşı daha çok artarken 3000'den 3600'e çıkanlarda artış daha sınırlı olacak. Bu arada hizmet yılı , unvan, sorumluluk ve hiyerarşi de artışlarda etkili olacak

*30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktığında emekli aylıkları 6 bin 826 liraya ulaşacak.

*3000 ek göstergeden 3600 ek göstergeye çıkan öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylıklarında bin 234, 2200'den 3600'e yükselecek hemşirelerin emekli aylığında ise bin 391 lira artış yaşanacak.

*Emekli aylığı 25 yıl hizmeti olanlarda 6 bin 399, 35 yıl hizmeti olanlarda 7 bin 252 liraya yükselecek.

*Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı bin 157, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise bin 311 lira yükselirken, hemşirelerde artış 25 yıl hizmeti olanlarda bin 304 ve 35 yıl hizmeti bulunanlarda bin 477 lirayı bulacak.

*Ek göstergedeki artış, söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de yükseltecek. 1 yıllık ikramiye tutarı öğretmen, polis ve din görevlilerinde bin 483, hemşirelerde de bin 671 lira artarak 8 bin 204 liraya çıkacak.