Emekliye 3’lü kazanç! Maaş zammı, iyileştirme, ikramiye artışı... İşte tüm detaylar

Sayıları 13 milyonu aşan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak.Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenirken, tüm emeklilerin maaşları artacak.Ayrıca ek zamlar da söz konusu olabilecek.

HERKESE 1.100 TL

Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Temmuz ayında cebine koyacak. Bu yıl Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyesinin 1-8 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Tam tarihleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Tutarda bir değişiklik yapılmazsa emeklilerin hesabına bin 100'er lira yatırılacak.Yine Temmuz'da tüm emeklilerin geliri artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek.

GÖZLER 4 TEMMUZ'DA

Emekliler zam oranlarını 4 Temmuz'da öğrenecek. Ayrıca ek iyileştirme sinyalleri de var. Geçtiğimiz Ocak ayında memur emeklilerinin toplu sözleşme artışına memurlarla birlikte 2.5 puanlık bir ilave yapılmış, zam oranı yüzde 30.95'e ulaşmıştı. Yine Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban aylık ödemesi artırılmıştı. Temmuz'da da Ocak'taki gibi ek iyileştirme bekleniyor. Bunun da yine 4 Temmuz tarihinde duyurulabileceği belirtiliyor.

EK ARTIŞA 2 FORMÜL

EK ödeme dahil en düşük emekli maaşı ödemesi Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ocak zammıyla maaşı 2 bin 500 liranın altında kalanların aylık ödemesi 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. En düşük emekli aylığının Temmuz'da ise 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkarılabileceği konuşuluyor. Memurlarla aynı artışları alan memur emeklileri için ise zam oranının artırılması ya da seyyanen zam formülü masada bulunuyor.

MAAŞLARA TÜFE AYARI

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71'e ulaştı. Memur emeklilerinin zammı ise yüzde 24.21 fark ile yüzde 31.21'e yükseldi.Geriye 2 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın Nisan'da yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs enflasyonu yüzde 2.86, Haziran enflasyonu ise yüzde 2.25 olarak tahmin edildi.Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 38.52'ye ulaşacak.Memur emeklilerinin artışı da yüzde 31.02 enflasyon farkıyla yüzde 38.02'yi bulacak.En düşük emekli aylığı memurda 5 bin 920, esnafta 4 bin 84, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 560 liraya yükselecek.

KAZANÇ TAKVİMİ

1-8 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

18-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

TABAN AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?