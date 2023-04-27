MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklaması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti.

Öte yandan Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık rakamlar belli oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 21,43 oldu.SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı,

Memur enflasyon farkı hesabı,

Memur ve memur emeklisi zammı,

Emekli ve memur maaşları hesabı,

En düşük emekli ve memur maaşı hesabı,

Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı ve

Ek zamlı zamlı tüm maaş hesapları 6 tabloda netleşti.

YENİ DÖNEM DE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI DAHA DA GÜÇLENECEK

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR OLUYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

3 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti.

Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

MERKEZ BANKASI YENİ ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu.

1 MAYIS İŞARET EDİLDİ!

Temmuz 2023 zammı için hesaplar şimdiden yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yeni bir müjde vereceği Ankara kulislerinde konuşulduğu iddia edildi.

Ancak konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 21,43 OLDU

Merkez Bankası'nın bu tahminine göre 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 21,43 oldu. Eğer bu rakam gerçekleşirse TÜFE endeksi 1370,32 seviyesine yükselecek ve refah payı hariç emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak.

TEMMUZ AYINDA EK ZAM MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor.

EMEKLİ VE MEMUR EK ZAMMI İÇİN 2 FORMÜL

1. Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon netleşecek. Ekonomistlerin tahmini burada yüzde 21 düzeyinde oluştu. Eğer beklenen rakamlar gerçekleşirse bu zammın Ocak ayındaki refah payı düzenlemesine benzer bir şekilde yüzde 25 veya yüzde 30'a tamamlanması masada olacak. Burada oluşacak rakamlar belirleyici olacak.

2. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak dikkat çekiyor.Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (TL)

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 20.724,00

% 19.18 zamlı maaş: 24.698,86

Memur (üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 12.632,00

% 19.18 zamlı maaş: 15.054,82

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 18.246,00

% 19.18 zamlı maaş: 21.745,58

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 15.793,00

% 19.18 zamlı maaş: 18.822,10

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 20.873,00

% 19.18 zamlı maaş: 24.876,44

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 18.235,00

% 19.18 zamlı maaş: 21.732,47

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 24.743,00

% 19.18 zamlı maaş: 29.488,71

HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1

Mevcut maaş: 15.611,00

% 19.18 zamlı maaş: 18.605,19

MÜHENDİS 1/4

Mevcut maaş: 21.295,00

% 19.18 zamlı maaş: 25.379,38

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut maaş: 13.142,00

% 19.18 zamlı maaş: 15.662,64

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 34.057,00

% 19.18 zamlı maaş: 40.589,13

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 20.139,00

% 19.18 zamlı maaş: 24.001,66

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 16.615,00

% 19.18 zamlı maaş: 19.801,76

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 19.968,00

% 19.18 zamlı maaş: 23.797,86

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 28.729,00

% 19.18 zamlı maaş: 34.239,22

GENEL MÜDÜR (1/1)

Mevcut maaş: 25.427,00

% 19.18 zamlı maaş: 30.303,90

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 9.978,00

% 19.18 zamlı maaş: 11.891,78

MEMUR (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 7.812,00

% 19.18 zamlı maaş: 9.310,34

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 16.753,00

% 19.18 zamlı maaş: 19.966,23

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.120,45

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

% 19.18 zamlı maaş: 10.137,45

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 17.488,00

% 19.18 zamlı maaş: 20.842,20

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 20.542,00

% 19.18 zamlı maaş: 24.481,96

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 11.848,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.120,45

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)

Mevcut maaş: 8.506,00

% 19.18 zamlı maaş: 10.137,45

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 17.488,00

% 19.18 zamlı maaş: 20.842,20

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 20.542,00

% 19.18 zamlı maaş: 24.481,96

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

AVUKAT (1/4)

Mevcut maaş: 11.833,00

% 19.18 zamlı maaş: 14.102,57

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)

Mevcut maaş: 7.500,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.107,25

Mevcut maaş: 7.600,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.228,68

Mevcut maaş: 7.700,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.350,11

Mevcut maaş: 7.800,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.471,54

Mevcut maaş: 7.900,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.592,97

Mevcut maaş: 8.000,00

% 21.43 zamlı maaş: 9.714,40