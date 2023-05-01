Haberler Ekonomi Videoları 1 Mayıs 2023'te gözler Başkan Erdoğan'da! MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma...

1 Mayıs 2023'te gözler Başkan Erdoğan'da! MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma...

1 Mayıs 2023'te gözler Başkan Erdoğan'da! MEMURA EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL, Memura 14.000 TL maaş + seyyanen zam, refah payı! Polis, öğretmen, jandarma...
01.05.2023 10:47

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Emekli memur ve milyonlarca kişinin maaş artışıyla ilgili gözler Temmuz ayına çevrildi. Kamu çalışanları da toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranları maaş artışları konusunda belirleyici olacak. Tüm bunların dışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memur ve emeklilere ek zam müjdesi vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Artış için ise 3 formül üzerinde duruluyor. Peki, 1 Mayıs'ta memura ek zam müjdesi verilecek mi? Emekli ve memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

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