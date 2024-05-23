Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024'ün 5. faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. Politikadaki kararlı duruşun devam ettiğinin altı çizilirken, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi.