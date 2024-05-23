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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 14:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 14:31

Mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı! TCMB faiz kararı ne oldu?

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024'ün 5. faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. Politikadaki kararlı duruşun devam ettiğinin altı çizilirken, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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