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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:09 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024, 13:10

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ödeme tarih aralıkları açıklandı! SSK, Bağ-Kur'lu Kurban öncesi ikramiye dahil 4'ü 1 arada ödeme alacak!

Emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca emekli, bayram öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerini merakla bekliyor. Bu yılki ikramiye ödemeleri için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, emeklilik başvurularında da son 7 güne girilmiş durumda. Kurban Bayramı ikramiyesi için başvurular, belirli bir tarih aralığında yapılmak zorunda. Bu yıl, ikramiye başvuruları için belirlenen son tarih hızla yaklaşmakta. Peki, bu ödemeler nasıl yapılacak ve emeklilere ne kadar ödeme yapılacak? İşte tüm detaylar...

Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kurlu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar...
Emekliye 8.260 TL ekstra maaş müjdesi geldi! SSK, Bağ-kur'lu bayram öncesi 2.500 TL nakit desteği alacak! En düşük 10.150, 11.250 TL alanlar...
Emekliye 12 bin 400 TL maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kurlu Ramazan Bayramı öncesi 3 bin 500 lira destek ödemesi alacak! En düşük 10.255 TL üstü alanlar...
Emekliye 12 bin 400 TL maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur'lu Ramazan Bayramı öncesi 3 bin 500 lira destek ödemesi alacak! En düşük 10.255 TL üstü alanlar...

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