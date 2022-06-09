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Maliye Bakanlığı dolar açıklaması! Dolar niye ve neden düştü? Türkiye Ekonomi Modeli'nde yeni adım açıklaması

Maliye Bakanlığı dolar açıklaması! Dolar niye ve neden düştü? Türkiye Ekonomi Modeli'nde yeni adım açıklaması
09.06.2022 20:39 - Son Güncelleme: 09.06.2022 21:27

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Yapılan bu açıklama sonrası vatandaşlar arama motorlarından Dolar niye ve neden düştü? sorusunun yanıtı arandı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasını Ekonomist Şevket Sayılgan A Para Canlı yayınında değerlendirip yorumladı. İşte son dakika ekonomi haberinin detayları...

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