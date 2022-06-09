Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

"Varlıklarınızı satın, TL'ye geçin"

Yatırımcıyı TL satın almaya davet eden Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin. Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız. Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye'ye sırt verme, Türkiye'nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de sattığını ve çevresindekilere sattırdığını belirten Memiş, "İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem." dedi. Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Memiş, vatandaşları döviz ve altını bozdurup TL satın almaya çağırdı.