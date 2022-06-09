Haberler Ekonomi Videoları ''Taarruza geçiyoruz'' İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Yeni ekonomi paketlerinin açıklanacağını duyurup uyardı: Satın

''Taarruza geçiyoruz'' İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Yeni ekonomi paketlerinin açıklanacağını duyurup uyardı: Satın

''Taarruza geçiyoruz'' İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Yeni ekonomi paketlerinin açıklanacağını duyurup uyardı: Satın
09.06.2022 21:22

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:52
Hazine ve Maliye Bakanlığı:...
Ekonomi 03:22
Bakan Bozdağ açıkladı! Kira...
Ekonomi 02:10
Sıra 530 bin sözleşmelide!...
Ekonomi 07:14
Asgari ücrete zam var mı?...
Ekonomi 01:01
AK Parti'den flaş asgari ücret...
Ekonomi 00:41
Asgari ücrete zam gelecek mi?...
Ekonomi 17:04
3600 ek gösterge maaşlara...
Ekonomi 01:47
Bakan Nebati: Enflasyon artışı...
Ekonomi 04:41
3600 ek göstergede kapsam...
Ekonomi 01:56
Kira artışında yeni düzenleme!
Ekonomi 02:23
3600 ek göstergede 3...
Ekonomi 01:27
Sigara ve alkole ÖTV zammı!...

Altın ve dolar fiyatı ralli yarışına devam ediyor. Gram altın ons altında yaşanan baskılanmaya rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun kritik direnç seviyesini kırmasından destek alarak 990 üzerini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasada yaşanan son gelişmeleri değerlendirip Altın, dolar ve döviz yatırımcılarını uyardı. Memiş ''Tarruza geçiyoruz'' başlığıyla ''Herkes dövizini ve altınını satmalı, herkes Türk Lirası satın almalı.'' vatandaşlara "Ülkemize destek olmalıyız." çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Ekonomi Videoları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

"Varlıklarınızı satın, TL'ye geçin"
Yatırımcıyı TL satın almaya davet eden Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin. Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız. Vicdanınız da rahat olmuş olacak. Bugün Türkiye'ye sırt verme, Türkiye'nin operasyon sürecine el atma günüdür." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de sattığını ve çevresindekilere sattırdığını belirten Memiş, "İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem." dedi. Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Memiş, vatandaşları döviz ve altını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

SON DAKİKA