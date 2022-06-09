Altın ve dolar fiyatı ralli yarışına devam ediyor. Gram altın ons altında yaşanan baskılanmaya rağmen yurt içinde dolar/TL kurunun kritik direnç seviyesini kırmasından destek alarak 990 üzerini gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasada yaşanan son gelişmeleri değerlendirip Altın, dolar ve döviz yatırımcılarını uyardı. Memiş ''Tarruza geçiyoruz'' başlığıyla ''Herkes dövizini ve altınını satmalı, herkes Türk Lirası satın almalı.'' vatandaşlara "Ülkemize destek olmalıyız." çağrısında bulundu. İşte detaylar...