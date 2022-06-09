Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama: GES’ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." denildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu net tutumu sonrası dövizde aşağı yönde haraketlilik gözlemlendi.