Haberler Ekonomi Videoları Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama: GES’ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama: GES’ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan beklenen açıklama: GES’ler talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir
09.06.2022 22:57 - Son Güncelleme: 09.06.2022 23:22

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 05:09
Altın gurusu İslam Memiş yeni...
Ekonomi 06:23
Borsa İstanbul'da sert düşüş!...
Ekonomi 06:01
AK Parti’den 3600 ek gösterge,...
Ekonomi 09:30
Kirada fahiş fiyat artışına...
Ekonomi 07:14
Asgari ücrete zam var mı?...
Ekonomi 01:45
3600 ek göstergenin detayları!...
Ekonomi 01:01
AK Parti'den flaş asgari ücret...
Ekonomi 03:15
Asgari ücrette ara zam olacak...
Ekonomi 03:17
EK GÖSTERGE SON DAKİKA! 3600...
Ekonomi 03:53
3600 ek gösterge kimlere...
Ekonomi 02:04
Asgari ücrete %35,64 enflasyon...
Ekonomi 02:23
3600 ek göstergede 3...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir." denildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu net tutumu sonrası dövizde aşağı yönde haraketlilik gözlemlendi.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA