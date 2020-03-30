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Kredi ve kredi kartı borçları nasıl ertelenecek? Ertelenen krediye 2 farklı hesap

Kredi ve kredi kartı borçları nasıl ertelenecek? Ertelenen krediye 2 farklı hesap

30.03.2020 15:08

Koronavirüsle mücadele kapsamında 20'den fazla banka elini taşın altına koydu. Bankalar, firma ve bireysel müşterilerin, Coronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Kredi borçlarında 3 ay öteleme imkanının detayları belli oldu. Cari faiz kullanılacak. Faiz tutarının tahsilinde 2 farklı uygulama var.


Bankalar, firma ve bireysel müşterilerin, Coronavirüs salgınının oluşturacağı kısa dönemli finansal sorunları aşabilmeleri için kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteliyor. Bu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak. Mart, Nisan ve Mayıs'a ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra Haziran'da tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.



Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölerek müşterilerinin ödeme güçlerini zorlamayacak bir uygulama gerçekleştirecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak. Bazı özel bankalar ise ertelenecek dönem için hesaplanan faiz tutarının tamamını 3 aylık ödemesiz dönemi takip eden ilk taksite ekleyecek.



NE ÖDENECEK?
10 bin liralık 60 ay vadeli, yüzde 1.05 faizli tüketici kredisinin taksit tutarı 238 lira oluyor. Bu kredi 3 ay ötelendiğinde ilk 3 ay için ödenmesi gereken 318 liralık faiz, tek taksitte ya da kalan vadelere eşit dağıtılacak şekilde ödenebiliyor. Tek taksitle ödenmesi halinde erteleme dönemini takip eden ilk taksit tutarı 500 liranın üzerine çıkıyor. Kalan vadeye yayılması halinde aylık taksit farkı 15 lira oluyor.

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