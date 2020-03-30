Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Vatandaşlar yardım parasını nasıl alabilirler? Sosyal yardım parası alabilmek için başvurular nereye yapılıyor? sorularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıt verdi. Selçuk, sosyal yardım parasının ödeneceği tarihi açıkladı. Ayrıntıları A Haber Editörü Arzu Yatar aktardı...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı...30.03.2020 12:27
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik sosyal yardım parası ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı...
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