Kredi kartına yeni faiz! Kredi masraflarına 11.8 milyar ödedik...

Merkez Bankası'nca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizler yeniden belirlendi. 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerindeki faiz oranı yüzde 1.17 olacak. Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0.2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faizler yeniden belirlendi. 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerindeki faiz oranı yüzde 1.17 olacak.



Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0.2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yılın 9 aylık döneminde bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.9 oranında azalarak 75 milyar 242 milyon lira oldu.

