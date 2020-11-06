Uzmanlar yatırımcıları uyardı: Borsa dolandırıcısına dikkat

Borsaya giren yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 874 bine çıkarken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da sosyal medyada vatandaşı kandırmaya çalışanların peşine düştü
Borsada yatırım yapan vatandaş sayısı her geçen gün artarken, yeni bir rekor kırarak 1 milyon 874 binin üzerine çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yatırımcıların borsaya artan ilgisini kendi çıkarları için kullanmaya çalışan manipülatörlerle çok ciddi şekilde mücadele ettiklerini belirterek, 2020 yılı içerisinde 104 gerçek ya da tüzel kişi hakkında toplam 80 milyon 599 bin 990,68 TL tutarında idari para cezası tesis ettiğini belirtti.
Taşkesenlioğlu sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak, grupta "al" yönünde verdiği tavsiye ile eş zamanlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıklarını da bildirdi.
SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Kurul'ca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yatırımcıların, mağdur olmamaları için kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine kapılarak söylenti ve tüyo ile yatırım kararları vermemeleri gerekiyor. Yatırım kararı alırken rasyonel gerekçelerle hareket edilmeli ve ilgili şirketlerin KAP açıklamaları ile bilançoları da mutlaka incelenmelidir. Borsa, bir oyun değildir. Orta ve uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırım yeridir" dedi.