Kredi faizlerinde indirim geldi! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası güncel kredi faizleri...

Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

İŞTE YENİ HESAPLAMA

Mevcut durumda kamu bankalarında konut kredisi faizi yüzde 1.29 seviyesindeydi. Bugün yapılan düzenleme ile yüzde 1.20'ye düştü. Şu anda 100 bin lira konut kredisi çekildiğinde 120 ay vadede yüzde 1.29 faizde aylık ödeme 1642 lira oluyor. Faizin 100 baz puan düşmesi ve yüzde 1.20'ye gerilemesiyle birlikte aylık ödeme tutarı 1576 liraya geriledi. Böylece 120 ay sonunda kredi kullanan kişi 8 bin lira daha az ödeme yapmış olacak.

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MERKEZ BANKASI SON 3 TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRİMİ YOLUNA GİTTİ

Merkez Bankası son 3 toplantısında faiz indirimi yoluna gitti. Eylül toplantısında 100 baz puan, Ekim'de 200 baz puan ve Kasım'da 100 baz puan olmak üzere Merkez Bankası son 3 toplantısında toplamda 400 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 15'e çekti.

GÖZLER ÖZEL BANKALARDA

Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalara çevrildi.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni indirimli taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandığında haberimize anında eklenecektir.

İşte diğer bankaların faiz oranları (Bu oranlar 19 Kasım 2021'e aittir. Değişiklik gösterebilir)

AKBANK

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)

1,79'dan başlayan (Sigortasız)

ING

Taşıt kredisi: 1.59

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.52

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 1.89

Taşıt kredisi: 1.81

Mortgage Konut kredisi: 1.68

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi: 1.69

İhtiyaç kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.85

YAPI KREDİ

Taşıt kredisi: 1,53

Konut kredisi: 1,44

İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor

TEB

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1,58

İhtiyaç kredisi: 1.59